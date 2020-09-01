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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 01.09.2020 - 15:28 | Son Güncelleme:

Antalya'da tepki çeken görüntü

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Antalya'da tepki çeken görüntü
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ANTALYA'da, motosiklet üzerinde 2 kişinin tehlikeli yolculuğu, kameraya yansıdı. Görüntülerde, yaşları küçük ikiliden arkada oturan kızın demirlerden destek aldığı, sürücünün ise tek teker üzerinde giderken sol ayağını kaldırdığı anlar yer aldı.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, tek teker üzerinde seyir halindeyken, arkasında oturan kız ise geri doğru giderek, demirlerden destek aldı. Genç kız, bu sırada kendilerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kişiye poz verdi. Sürücü ise tek tekerde kullandığı motosiklette, sol ayağını kaldırarak, bir süre yola devam etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüyü izleyenler, motosikletteki yaşı küçük 2 kişiye tepki gösterdi. Polis ekipleri, motosiklet sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

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