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Antalya'da teleferik kabini düştü! Ölü ve yaralılar var

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#Antalya#Tünektepe#Tünektepe Teleferik
Antalyada teleferik kabini düştü Ölü ve yaralılar var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2024 19:47

Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.

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Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 kişinin ise yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

 

 

 

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#Antalya#Tünektepe#Tünektepe Teleferik

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