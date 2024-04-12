Antalya'da teleferik kabini düştü! Bakan Yerlikaya'dan ilk açıklama

Haberin Devamı

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir belediyesi şirketlerinden ANET'e ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesislerinde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ekibi yönlendirilirken, olayda 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. 7 kişinin ise yaralandığı olay sonrası Antalya Büyükşehir belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, kalkış noktasına yakın bölgedeki kabinlerde bulunan vatandaşları kabinlerden indirip güvenli alana bırakıyor.

Teleferikten inen bir vatandaş, bir patlama sesi duyduklarını ve şiddetli şekilde sarsıldıktan sonra teleferiğin durduğunu, ne olduğunu henüz bilemediklerini söyledi.

Haberin Devamı

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından olaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yerlikaya'nın açıklamaları şu şekilde:

Bugün Antalya Konyaaltı ilçesinde bulunan Sarısu-Tünektepe teleferik hattını taşıyan direklerden birinin devrilmesi sonucu vagonlardan biri kayalık bölgeye düşmüş; teleferikte bulunun 1 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetmiş, 7 kişi ise yaralanmıştır

AFAD ve Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri kurtarma çalışmalarını yürütürken, Sahil Güvenlik helikopterimiz vagonda mahsur kalan 5 kişiyi tahliye etmiş; 2 yaralının da tahliye çalışmaları devam etmektedir.

📌Gece uçuş kabiliyetine sahip bir Jandarma helikopterimiz ise 25 kabinde bulunan toplam 184 kişinin tahliyesi için saat 20.00’de Aydın’dan bölgeye intikal etmek için havalanmıştır.

📌Antalya’da çalışmaları koordine etmek üzere Arama Kurtarma Daire Başkanımız 20 kişilik Dağcı ekibiyle birlikte helikopterle bölgeye hareket etmiştir.

📌Olaya; Antalya İl AFAD, İtfaiye, 112 Sağlık, UMKE, Emniyet ve 2 sahil güvenlik helikopteri ile toplam 110 kişiyle müdahale edilmektedir.

📌Ayrıca Bursa İl AFAD ve JAK’tan 30 profesyonel Dağcı ekibiyle;

📌Erzurum İl AFAD ve JAK’tan 25 Dağcı ekibinin havayolu ile bölgeye sevki sağlanıyor.

Haberin Devamı

Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum.

Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.