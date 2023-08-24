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Antalya'da tekneye binerken yakalanan kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi

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#ANTALYA#Manavgat#Kaçak Göçmen
Antalyada tekneye binerken yakalanan kaçak göçmenler, göç idaresine teslim edildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 24, 2023 10:53

Antalya'nın Manavgat ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonla tekneye binerken yakalanan 270 kaçak göçmen, spor salonunda 2 gün süren işlemlerinin ardından 5 otobüslük konvoy ile Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. İtalya'ya gitmeyi planlayan kaçak göçmenlerin, Türk organizatörler ile 7 ila 10 bin euro ücret karşılığı anlaştığı belirtildi.

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Türkiye'den İtalya'ya yasa dışı göçmen taşınacağı ihbarı üzerine Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. 4 şüphelinin organizasyonuyla, yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelen ve çeşitli illerde kaçak olarak ikamet eden, aralarında İran, Afganistan, Irak ve Filistin uyruklu kaçak göçmenlerin Manavgat'tan çıkış yapacakları tespit edildi.

TEKNEYE BİNERKEN YAKALANDILAR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta operasyon düzenledi. Ekipler, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu kaçak göçmenleri Manavgat Irmağı'ndan tekneye binerken yakaladı. Jandarmayı görünce kaçan göçmenlerin bir kısmı ise takiple Sorgun Ormanı'nda yakalandı.

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İTALYA'YA GİTMEK İÇİN ANLAŞMIŞLAR

Kaçak göçmenler, kimlik tespiti için otobüslerle Sarılar Mahallesi'ndeki spor salonuna götürüldü. İtalya'ya gitmeyi planlayan kaçak göçmenlerin, Türk organizatörler ile 7 ila 10 bin euro ücret karşılığı anlaştığı belirtildi. Spor salonunda 2 gün süren işlemlerin ardından kaçak göçmenler, 5 otobüslük konvoy ile Antalya İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü. 

 

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#ANTALYA#Manavgat#Kaçak Göçmen

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