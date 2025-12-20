×
Antalya'da tekel bayisinde dehşet! 2 kişiyi tabancayla öldürdü

#Antalya#Manavgat#Cinayet
Oluşturulma Tarihi: Aralık 20, 2025 09:46

Antalya'nın Manavgat ilçesinde tekel bayisi sahibi Ö.Y. (51), iş yerinde tartıştığı Abdulkadir Erkan (33) ve Nurettin Süleyman Ertem'i (56) tabancayla vurup öldürdükten sonra olay yerine gelen polislere teslim oldu. Ö.Y.'nin, “İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm” dediği belirtildi.

Mimar Sinan Mahallesi'nde tekel bayisi işleten Ö.Y., dün saat 23.00 sıralarında iş yerine gelen Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem ile iddiaya göre içki içmeye başladı. Bir süre sonra taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Y., ruhsatsız tabancasıyla Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'e ateş etti. Büfeden gelen silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in hayatını kaybettiği belirlendi. İş yeri sahibi Ö.Y. ise polis ekiplerine olayda kullandığı tabancasıyla teslim oldu.

"İŞ YERİME ÇÖKMEK İSTEDİLER"

Polis merkezine götürülmek üzere iş yerinden çıkarılan Ö.Y.'nin, çevredekilere “İş yerime çökmek istediler, ondan öldürdüm” dediği belirtildi. Abdulkadir Erkan ve Nurettin Süleyman Ertem'in cenazeleri ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

