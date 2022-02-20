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Antalya'da tehlikeli görüntü! Böyle uyardılar: Yavaş yavaş

#Antalya#Kepez#Drift

Antalya'da gelin ile damat, düğün aracından inip cadde ortasına çıktı. Konvoydan otomobiliyle çıkan bir kişi ise çiftin etrafında drift attı. Plakasız araçla drift yapan şoför, gelinliğin üzerinden geçmek üzereyken bir kişinin eliyle "Yavaş yavaş" hareketi cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Otomobille yapılan tehlikeli drift anları, Antalya'nın Kepez ilçesi Sütçüler Mahallesi'ndeki kavşakta yaşandı. Düğün konvoyunda otomobilden inen gelin ile damat kavşakta yolun ortasına geldi. Konvoyun arasından geldiği tahmin edilen ve polisin ceza yazmaması için plakaları sökülen araçtaki sürücü, gelin ile damadın etrafında drift attı.

Antalyada tehlikeli görüntü Böyle uyardılar: Yavaş yavaş

O anlarda düğün konvoyundan gelen bir kişi, sürücüye eliyle "Yavaş yavaş" işareti yaparken, sürücü hız kesmeden şovuna devam etti. Evlenen çiftin arkadaşları da o anları cep telefonu ile görüntülemeyi sürdürdü. Çevredeki semt sakinleri drift anlarını cep telefonu kamerasıyla anbean görüntüledi.

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Antalyada tehlikeli görüntü Böyle uyardılar: Yavaş yavaş

 

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#Antalya#Kepez#Drift

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