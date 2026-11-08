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Antalya’da tehlikeli anlar: Hayali düşmanlara tahra sallarken kanlar içinde kaldı

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#Manavgat#Psikolojik Olay#Polis Müdahalesi
Antalya’da tehlikeli anlar: Hayali düşmanlara tahra sallarken kanlar içinde kaldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2026 11:17

Manavgat'ta madde etkisiyle araçların önüne atlayıp elindeki tahrayı gelişigüzel savuran şahıs caddede panik yarattı. Vatandaşların sakinleştirme çabalarına yanıt vermeyen ve elindeki aletle kendini de yaralayan Ahmet C. A., olay yerine intikal eden polis ekiplerine teslim olmasının ardından kelepçelenerek tedaviye sevk edildi.

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Manavgat içesi Demokrasi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı 'Demokrasi Bulvarı üzerinde elindeki tahrayı gelişigüzel sallayan bir kişinin olduğu' ihbarı ile Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ve 112 Sağlık ekipleri alarma geçti.

Antalya’da tehlikeli anlar: Hayali düşmanlara tahra sallarken kanlar içinde kaldı

Madde etkisiyle halüsinasyon gören ve elindeki tahrayı karşısında biri varmış gibi boşluğa sallayan, zaman zaman tahrayı sallarken yere düşen, tahranın başına ve yüzüne isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs, çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Antalya’da tehlikeli anlar: Hayali düşmanlara tahra sallarken kanlar içinde kaldı

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ELİNDEKİ TAHRA İLE KENDİSİNİ YARALADI

Kendisini engellemek isteyen vatandaşlara fırsat vermeyen şahıs, bir vatandaşın çabasıyla kalabalık alandan bir süreliğine uzaklaştırılsa da tekrar caddeye geri döndü. Yola çıkıp zaman zaman araçların önünü kesen ve dakikalarca vatandaşlara korkulu anlar yaşatan genç, polis ekiplerinin olay yerine gelmesi sonucunda elindeki tahrayı bıraktı.

Antalya’da tehlikeli anlar: Hayali düşmanlara tahra sallarken kanlar içinde kaldı

Ekipler, isminin Ahmet C. A. olduğu öğrenilen şahsı kendisine ve çevredekilere zarar vermemesi için kelepçeleyerek polis aracına bindirdi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalede bulunduğu şahıs tedavisinin yapılması için polis eşliğinde Manavgat Devlet Hastanesine götürüldü. Kullandığı maddenin etkisiyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilen şahıs hakkında 'Madde etkisiyle genel güvenliği tehlikeye sokmak'tan işlem yapıldığı bildirildi.

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#Manavgat#Psikolojik Olay#Polis Müdahalesi

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