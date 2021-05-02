Antalya'da tedirgin eden görüntü! Balon balıkları kıyıya kadar geldi, turistler kaydetti
Antalya'nın Kemer ilçesinde balon balıkları kıyıya kadar geldi. Zehirli bir tür olan balon balıkları sahildeki turistler tarafından görüntülendi. Dün de Alanya sahiline gelen balon balıkları turistler tarafından görüntülenmişti.
Geçen yıllarda Süveyş Kanalı'nın genişletilmesiyle Kızıldeniz'den Akdeniz'e yayılan istilacı ve zehirli türler arasında bulunan balon balıklarının popülasyonu arttı. Son günlerde ağırlıkları yaklaşık 4 ila 5 kiloya kadar ulaşan balon balıkları Antalya kıyılarına kadar geldi.
Kemer ilçesine bağlı Tekirova Mahallesi'nde bulunan koyda denize girmeye gelen kısıtlamadan muaf turistler, kıyıda balon balıklarını görüntüledi. Ellerine aldıkları balon balıklarını kıyıya atmaya çalışan turistler bu anları cep telefonlarıyla çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.
Balon balıkları, dün de Alanya'da sahilde yüzmeye giden turistler tarafından görüntülenmişti.
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