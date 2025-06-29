Antalya'da tedirgin eden görüntü... Balık ölümlerine inceleme

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Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi olan Side'de, 5 yıldızlı iki otelin arasından geçerek denize dökülen su kanalında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, balık ölümlerinin sebebinin su kanalına kimyasal maddelerin karışması sonucu olabileceği değerlendirildi. Geçen yıllarda da kanalda benzer şekilde balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmek üzere ölü balıklardan ve kanal suyundan numune alındı. (DHA)