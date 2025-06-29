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Antalya'da tedirgin eden görüntü... Balık ölümlerine inceleme

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#Antalya#Balık Ölümü#Manavgat
Antalyada tedirgin eden görüntü... Balık ölümlerine inceleme
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2025 10:46

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'nde denize dökülen su kanalında ölü balıklar kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

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Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi olan Side'de, 5 yıldızlı iki otelin arasından geçerek denize dökülen su kanalında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbarın ardından bölgeye sevk edilen ekipler inceleme başlattı. Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, balık ölümlerinin sebebinin su kanalına kimyasal maddelerin karışması sonucu olabileceği değerlendirildi. Geçen yıllarda da kanalda benzer şekilde balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından incelenmek üzere ölü balıklardan ve kanal suyundan numune alındı. (DHA)

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#Antalya#Balık Ölümü#Manavgat

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