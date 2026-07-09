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Antalya'da tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü: Apartman kapısına sıkışan şahıs ağır yaralandı

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#Antalya#Tartışma#Güvenlik Kamerası
Antalyada tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü: Apartman kapısına sıkışan şahıs ağır yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2026 09:42

Konyaaltı ilçesinde iki kişi arasında çıkan tartışmada, sürücü aracını tartıştığı şahsın üzerine doğru sürdü. Otomobil ile apartman kapısı arasında sıkışarak ağır yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

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6 Temmuz akşamı Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana gelen olayda, C.B. ile apartman önünde park halindeki otomobilin yanında bulunan M.G. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Antalyada tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü: Apartman kapısına sıkışan şahıs ağır yaralandı

ARACI ÜZERİNE SÜRDÜ

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Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.G. araca binerken, C.B. ise otomobilin kapılarını açmaya çalıştı. Öfkesine hakim olamayan C.B. aracın camına ve aynasına vururken, aracını çalıştıran M.G. bölgeden ayrılmak istedi. Bu sırada M.G., bir anda otomobili C.B.'nin üzerine sürdü.

Antalyada tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü: Apartman kapısına sıkışan şahıs ağır yaralandı

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HASTANEYE KALDIRILDI

Aracın önüne aldığı C.B.'ye çarpan ve otomobil ile apartman kapısı arasında C.B.'yi sıkıştıran M.G., olayın ardından biraz uzaklaştı. C.B.'nin yerde hareketsiz yattığını gören çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde ağır yaralı C.B., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalyada tartıştığı kişinin üzerine otomobilini sürdü: Apartman kapısına sıkışan şahıs ağır yaralandı

“KAÇMAK İSTERKEN OLDU”

Konyaaltı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaydan sonra M.G.'yi polis merkezine götürdü. M.G.'nin ilk ifadesinde C.B.'nin kendisine saldırdığını, oradan kaçmak isterken olayın yaşandığını söylediği öğrenildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tartışma sonrası C.B.'nin otomobilin önüne geçtiği, bu sırada araçta bulunan M.G.'nin otomobili çalıştırarak önce geri gittiği, ardından ise aracı C.B.'nin üzerine sürerek apartman giriş kapısına çarptığı görüldü.

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#Antalya#Tartışma#Güvenlik Kamerası

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