Antalya'da tarihi camide utandıran görüntü! Hemen harekete geçildi

Antalya'da birçok tarihi ve kültürel yapının restorasyon ve benzeri koruma çalışmalarını üstlenen Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) Kültür Varlıkları Birimi yetkililerince yapılan incelemelerde, Serik'in Gebiz Mahallesi'nde tarihi Macar Camii'nin duvarlarının, argo ve içeriği olumsuz unsurlar içeren yazıyla kirletildiği belirlendi.

TEMİZLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI



Konuya ilişkin bilgilendirilen Vali Ersin Yazıcı, camideki bu yazıların acilen silinmesi, temizlenmesi ve caminin koruma altına alınmasına yönelik talimat verdi. Caminin iç kısmındaki kalem işi süslemelerin bulunduğu yerlerde kim tarafından yazıldığı tespit edilemeyen argo sözcükler, siyasi parti isimleri ve birçok diğer olumsuz unsuru içeren duvar yazılarının, koruma önlemleri kapsamında silinmesi ve yapının koruma altına alınması için çalışma başlatıldı.





13-15. YÜZYILA TARİHLENİYOR



Abdurrahmanlar- Gebiz karayolu üzerinde, Gebiz Mahalle merkezine yaklaşık 1,2 kilometre uzaklıkta ve 2013 yılında Antalya Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen Macar Camii'nin mimari özellikleri ise şöyle:



“Yapı kare planlı, pandantif geçişli, kubbe örtülü ve tek mekânlıdır. Yapının girişi kuzey cephede bulunan dikdörtgen biçimli kapı açıklığından sağlanırken, güneydoğu ve güneybatı köşelerinde birer adet, batı cephenin ortasında ise bir adet dikdörtgen biçimli pencere yer almaktadır. İnşa tarihi kesin olarak bilinmeyen caminin sivrilen kubbesi, malzeme- teknik biçimi, mihrabın alçak ve sade yapılması gibi özellikler göz önüne alındığında, 13-15'inci yüzyıl mescitleri ile benzerlik gösterdiği ileri sürülebilir. Yapının harim duvarlarında, kubbe geçişlerinde ve kubbe iç kısmında kalem işi süslemeler bulunmaktadır. Bu söz konusu kalem işi süslemeler beyaz kireç katkılı sıva üzerine, mavi, açık yeşil, sarı ve kahverengi renkler kullanılarak yapılmıştır. Süslemeler kıvrık dallı bitkisel madalyonlar, Osmanlıca yazılar, stilize kuşlar ve geometrik bezemeler içermektedir."

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