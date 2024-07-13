×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#GAZİPAŞA#Tapu
Antalyada tapu müdürlüğü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 13:34

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde Tapu Müdürlüğü'nde yapılan usulsüz işlemlere ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski tapu müdürünün de aralarında bulunduğu 5 şüpheli tutuklandı.

Haberin Devamı

Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin 9 Temmuz Salı günü operasyon düzenlendi. Gazipaşa eski tapu müdürü Zafer Ç., ile B.Ç., N.Ç., Mustafa T., M.E., Gönül B. ve Hasan D. operasyonda gözaltına alındı. Dün, yoğun güvenlik önlemleri altında şüpheliler Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürecinde ifade vermek üzere Hakan Y. de mahkemeye çağrıldı. Şüphelilerden eski tapu müdürü Zafer Ç. ile Mustafa T., Hakan Y., Gönül B. ve Hasan D., tutuklandı. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya#GAZİPAŞA#Tapu

BAKMADAN GEÇME!