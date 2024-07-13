Antalya'da tapu müdürlüğü operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

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Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'rüşvet alma', 'rüşvet verme', 'resmi belgede sahtecilik' ve 'görevi kötüye kullanma' suçlarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği tarafından Gazipaşa Tapu Müdürlüğü'nde gerçekleşen usulsüz işlemlere ilişkin 9 Temmuz Salı günü operasyon düzenlendi. Gazipaşa eski tapu müdürü Zafer Ç., ile B.Ç., N.Ç., Mustafa T., M.E., Gönül B. ve Hasan D. operasyonda gözaltına alındı. Dün, yoğun güvenlik önlemleri altında şüpheliler Gazipaşa Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürecinde ifade vermek üzere Hakan Y. de mahkemeye çağrıldı. Şüphelilerden eski tapu müdürü Zafer Ç. ile Mustafa T., Hakan Y., Gönül B. ve Hasan D., tutuklandı. (DHA)