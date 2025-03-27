Antalya'da tankerine su doldururken kanala düşerek hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi İbni Sina Sokak üzerinde yer alan Düden Çayı'nın yanında meydana geldi. Ali İhsan Topuz, her akşam tankerine su doldurmak için gittiği Düden Çayı'nın geçtiği kanala dengesini kaybedip düştü.

Babasından haber alamayan Topuz'un oğlu bir süre sonra Düden Çayı'nın geçtiği kanalın olduğu noktaya gitti. Babasına ait tankeri gören Topuz'un oğlu, babasını kanalın içerisinde hareketsiz şekilde gördü.

İhbarla beraber olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, suyun içerisinden çıkartılan Ali İhsan Topuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Topuz'un cansız bedeni ekiplerin incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.