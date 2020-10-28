Antalya'da tamir için çıktığı çatıdan düşen işçi hayatını kaybetti

Olay, saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Kentte, 17 Ekim’de etkili olan dolu ve şiddetli yağışta zarar gören bir fide tesisinin çatısına tamir için çıkan Ramazan Aytaç, yaklaşık 8 metre yükseklikten beton zemine düştü. Aytaç, ağır yaralandı. Diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Gelen sağlık ekipleri tarafından Kumluca'daki özel bir hastaneye kaldırılan Ramazan Aytaç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.