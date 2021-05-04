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Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 04.05.2021 - 16:41 | Son Güncelleme:

Antalya'da tam kapanma yoğunluğu! Trafik kilitlendi, kilometrelerce kuyruk oluştu

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Antalya'da tam kapanmanın 5'inci günündeki denetim nedeniyle kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. Denetimden kaçan bazı sürücülerin araçlarıyla geri geri gittiği görüldü. Sahil bandında da atlı polislerle uygulama yapıldı.

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  • Antalyada tam kapanma denetimi Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
  • Antalyada tam kapanma denetimi Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
  • Antalyada tam kapanma denetimi Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
  • Antalyada tam kapanma denetimi Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu
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Koronavirüs tedbirleri kapmasında, ülke genelinde 17 gün uygulanacak tam kapanmanın 5'inci gününde, Antalya'da kontroller sıklaştırıldı. Sokak ve caddelerde polis ekipleri tarafından oluşturulan noktalarda, araçlardaki kişiler ile yayaların izin belgelerine bakıldı. Kentin ana yollarından olan Sabancı Bulvarı'nda çift taraflı kurulan kontrol noktasında da araçlardaki kişilerin belgeleri kontrol edildi. Bu sırada yol boyu uzun araç kuyruğu oluştu. Denetime girmek istemeyen bazı sürücüler ise araçlarıyla geri geri gidip, başka caddelere yöneldi.

Antalyada tam kapanma yoğunluğu Trafik kilitlendi, kilometrelerce kuyruk oluştu

Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili ise yine turistlere kaldı. Kısıtlamadan muaf turistler, sıcak havayı denize girerek ve güneşlenerek değerlendirdi. Sahilin üstündeki yolda ise polis ekipleri, araçları durdurarak, kontrol etti. Sahil bandında da atlı polisler, yürüyüş yapan ve oturan kişilerin kimliğine ve belgelerine baktı. Sahilde oturan Hasan A.'ya, atlı polis ekibinin uyarılarına rağmen maskesini takmayınca para cezası uygulandı.

Antalyada tam kapanma yoğunluğu Trafik kilitlendi, kilometrelerce kuyruk oluştu

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