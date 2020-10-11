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Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 11.10.2020 - 11:01 | Son Güncelleme:

Antalya'da şüpheli ölüm... Arkadaşları yıkıldı

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Antalya'da şüpheli ölüm... Arkadaşları yıkıldı
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ANTALYA'da yalnız yaşayan Halil Bertaç Aynacı (42), evindeki masaj masasının yanında ölü halde bulundu.

Olay, dün saat 18.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi'nde meydana geldi. 4 yıl önce 5 katlı binanın giriş katına taşınan Halil Bertaç Aynacı, yalnız yaşamaya başladı. Dün sabah saatlerinde Aynacı'nın ev kapısını açık gören komşuları, unuttuğunu düşünerek durumdan şüphelenmedi. Ancak akşam saatlerinde kapının aynı şekilde açık olması üzerine bir komşusu Aynacı'ya seslendi. Bir karşılık gelmemesi üzerine komşular eve girdi.

'KILA RASTLANDI'

Aynacı'nın salonda bulunan masaj masasının yanında çıplak ve hareketsiz yattığını gören komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde, Aynacı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri Aynacı'nın vücudunda darp izine rastlamazken, el tırnaklarının iç kısımlarında kıl olduğunu belirledi.

'ARKADAŞI GÖZYAŞI DÖKTÜ'

Aynacı'nın ölüm haberini alan arkadaşı evinin önüne gelerek gözyaşı döktü. Aynacı'nın cansız bedeni savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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