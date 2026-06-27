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Antalya'da şüpheli ölüm: Apartmanı koku sardı, öldüğü ortaya çıktı

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#Antalya#Şüpheli Ölüm#Adli Tıp Kurumu
Antalyada şüpheli ölüm: Apartmanı koku sardı, öldüğü ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 16:41

Antalya'da yalnız yaşayan 64 yaşındaki adam, komşularının apartmana yayılan kötü koku üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesiyle evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden kişinin yaklaşık 3 gün önce hayatını kaybettiği değerlendirildi.

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Olay, saat 14.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Kuşkavağı Mahallesi 558 Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanda yayılan ve özellikle ikinci katta yoğunlaşan kötü koku üzerine, Gültekin Turhan'dan haber alamayan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kapının itfaiye ekipleri tarafından açılmasının ardından eve giren ekipler, Gültekin Turhan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Turhan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Antalyada şüpheli ölüm: Apartmanı koku sardı, öldüğü ortaya çıktı

Sağlık ekiplerinin tespitinin ardından olay yerine belediye tabibi yönlendirildi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli olarak değerlendirmesi üzerine adrese Olay Yeri İnceleme ekipleri ile Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin evde ve çevrede yaptığı incelemenin ardından Gültekin Turhan'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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YAKINLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Turhan'ın vefat haberini alan yakınları cenazenin evden çıkarıldığı sırada gözyaşlarına boğuldu.

Bazı sağlık sorunları olduğu öğrenilen Gültekin Turhan'ın, komşuları tarafından en son yaklaşık 3 gün önce görüldüğü, apartmana yayılan koku nedeniyle de ölümün birkaç gün önce gerçekleşmiş olabileceğinin değerlendirildiği öğrenildi.

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#Antalya#Şüpheli Ölüm#Adli Tıp Kurumu

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