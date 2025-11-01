×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da şüpheli ölüm! Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Şüpheli Ölüm#Onur Doker
Antalyada şüpheli ölüm Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2025 13:32

Antalya'nın Kepez ilçesinde ailesinin haber alamadığı 37 yaşındaki Onur Doker, yaşadığı dairede ölü bulundu. Kayseri'den Antalya’ya gelen ve son olarak evine yerleştiği gün oğlu ile görüşen Fatma Bektaş, "Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

Haberin Devamı

Olay, saat 10.00 sıralarında Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi 2516 Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. 10 gün önce Kayseri'den Antalya'ya gelerek buradaki evine yerleşen Onur Doker'den haber alamayan annesi Fatma Bektaş, Antalya'ya yola çıktı. Sabah saatlerinde gelen Fatma Bektaş, eve giremeyince 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibinin pencere kenarına uzattığı merdivenle eve giren polis, Onur Doker'in yerde hareketsiz halde yattığını gördü.

Antalyada şüpheli ölüm Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Yoğun koku nedeniyle ekipler dışarı çıkmak zorunda kaldı. Çağrılan çilingir tarafından evin kapısı açılırken, Doker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin ölümü şüpheli bulması nedeniyle olay yeri inceleme, cinayet büro amirliği ve suç ve araştırma ekipleri de incelemelerde bulundu. İncelemenin ardından Onur Doker'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınYeşilçamdan bir yıldız daha kaydı... Engin Çağlar 85 yaşında hayatını kaybettiYeşilçam'dan bir yıldız daha kaydı... Engin Çağlar 85 yaşında hayatını kaybettiHaberi görüntüle

Antalyada şüpheli ölüm Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı

GÖREV YERİNE GİTMEMİŞ

Onur Doker'in resim öğretmeni olduğu ve Kayseri'ye ataması yapılmasına rağmen görevine gitmediği öğrenildi. Ekiplerin çalışmasını dışarıda izleyen anne Fatma Bektaş, yakınlarıyla telefonla görüşürken, "Onur 6-7 gün önce ölmüş. Ben polisi gönderirdim. Neden beni göndermediniz, beni yaktınız. Ocağım yandı. Mahvoldum. Onur'um gitti. Oğlum gitti" diyerek feryat etti.

Antalyada şüpheli ölüm Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı

Antalyada şüpheli ölüm Ailesinin haber alamadığı Onur Doker ölü bulundu... Annesinin feryadı yürek yaktı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Şüpheli Ölüm#Onur Doker

BAKMADAN GEÇME!