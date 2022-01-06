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Antalya'da şüpheli ölüm! 27 yaşındaki genç doğum günü ertesinde ölü bulundu

#ANTALYA#Kepez#Şüpheli Ölüm

Antalya’nın Kepez ilçesinde, dün doğum günü olan ve Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan 27 yaşındaki genç odasında ölü bulundu.

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Edinilen bilgiye göre olay, saat 08.30 sırasında Esentepe Mahallesi 5408 sokak üzerindeki 9 katlı apartmanın birinci kat dairesinde meydana geldi. KPSS’ye hazırlanan ve dün doğum günü olan 27 yaşındaki İsmet Özgün, gece saatlerinde odasına geçerek uyudu. Sabah ailesi tarafından odasına girilen genç, yerde hareketsiz şekilde bulundu. Aile çocuklarını uyandıramaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Özgün’ün hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan Özgün’ün yakınları bina önünde büyük üzüntü yaşadı. Savcılık ve olay yeri incelemesinin ardından Özgün’ün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Herhangi bir hastalığı ve kötü alışkanlığı bulunmayan Özgün’ün, genelde hasta annesine baktığı ve dün de doğum günü olduğu öğrenildi.

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#ANTALYA#Kepez#Şüpheli Ölüm

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