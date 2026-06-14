Antalya’da suç örgütü operasyonu: 63 şüpheli gözaltına alındı! 200 milyon TL’lik malvarlığını el konuldu

Haberin Devamı

Antalya Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde organize suç gruplarının ve faaliyetlerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda kamuoyunda "Altunlar" olarak bilinen suç örgütünün tüm üyelerinin deşifre edilerek örgütün gerçekleştirdiği yasadışı eylemlerinin tespiti amacıyla 18 Şubat 2025 tarihinde başlatılan projeli çalışmada önceki gün belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.



