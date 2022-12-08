Antalya'da suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı! Aralarında polis ve bekçi de var

Güncelleme Tarihi:
Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları çıkar amaçlı suç örgütlerine şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda, aralarında polis, bekçi, infaz koruma memurlarının bulunduğu 19 kişi ile örgüte silah temin eden 2 kişi gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen 21 şüpheli, ifadelerinin alınması için Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü'ne getirildi.
Şüphelilerin ifadelerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.