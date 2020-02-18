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İbrahim LALELİ/ DHA
Haber Giriş: 18.02.2020 - 17:24,Son Güncelleme:/

Şubat ayında Antalya'da deniz keyfi

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Şubat ayında Antalya'da deniz keyfi

Hava sıcaklıklarının 22 dereceye ulaştığı Antalya'dan dikkat çeken görüntüler geldi. Sıcaklığın 22 dereceye yükselmesini fırsat Antalyalılar denizin keyfini çıkardı.

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  • Antalyada şubatta deniz keyfi
  • Antalyada şubatta deniz keyfi
  • Antalyada şubatta deniz keyfi
  • Antalyada şubatta deniz keyfi
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Turizmin başkenti Antalya'da tarihi Kaleiçi semtinde bulunan Mermerli Plajı denize girenleri ağırladı. Çocuklar başta olmak üzere her yaştan Antalyalı, pırıl pırıl denizin keyfini sürdü. Çocuklar denizde eğlenirken anne ve babaları da sahilden onları izledi. Kimileri de plajın beton platformu üzerine oturarak ayaklarını denize soktu. Tarihi yat limanını çevreleyen dalgakıranın üzeri kent sakinleriyle doldu. Güneşin tadını çıkaranlar, bol bol fotoğraf çekti.

Deniz suyu sıcaklığının 18 derece olduğu şehirde, tur yatları da falez manzarasını görmek isteyenleri taşıdı.

 

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