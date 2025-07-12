Antalya'da sosyal medyadan çağrı yaptı! Bedava dağıttı: Tam 120 ton...

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Serik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 10 dönüme ektiği karpuzu hasat döneminde toplamayan Ramazan Gaffar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ihtiyaç sahiplerinin istediği kadar karpuzu satmamak şartıyla tarladan alabileceğini duyurdu.

2 GÜNDE TÜKENDİ

Paylaşım sonrası, tanıdıklarına da tarladaki karpuzu hayrına dağıtacağını belirten Gaffar'ın arazisi çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Tarladaki yaklaşık 120 ton karpuz, 2 günde tükendi.

İlçede fide üreticiliği ve çiftçilik yapan Gaffar, "10 dönüme karpuz ektim. Yaklaşık 400 bin lira masrafım oldu. İhracat ürünü olarak satmayı düşünüyordum. Piyasada karpuzun çok fazla olmasından dolayı satmak yerine hayrıma dağıtmayı istedim. Karpuzlarım çok büyük ve tadı güzeldi. Sosyal medya hesabımdan isteyenin başkasına satmamak şartıyla ihtiyacı kadar karpuzu tarladan alabileceğini duyurdum.

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Tanıdıklarına da haber verip, daha fazla kişinin duymasına çaba gösterdim. Tarlada toplamadığım karpuzu bozulmaması için hayrına dağıttım. Hayır için dağıttığım karpuzu alanların tadını beğenmesi beni çok mutlu etti. Tarladaki karpuz 2 günde bitti" diye konuştu.