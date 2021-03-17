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Gündem
Suat SÖĞÜT/KUMLUCA (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 17.03.2021 - 14:19 | Son Güncelleme:

Antalya'da sokak ortasında dehşet!

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Antalya'da R.K. adlı şahıs, trans birey olduğu öne sürülen M.A.'yı sokak ortasında darp etti. Kıskançlık yüzünden olduğu iddia edilen tartışma sonrası R.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, önceki gün öğleden sonra Kumluca ilçesinde meydana geldi. Trans birey olduğu öne sürülen M.A. ile R.K. adlı erkek arasında iddiaya göre kıskançlık yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.K., sokakta M.A.'yı dövdü, ardından da kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis, kaçan R.K.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Polis, M.A.'nın olayla ilgili ifadesine başvurdu. R.K.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Antalyada sokak ortasında dehşet

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada olay anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntüde, R.K.'nin yerdeki M.A.'yı hırpaladığı ve bağırdığı, olayı gören çevredekilerin kendisine tepki göstermesi sonrası da olay yerinden kaçarak uzaklaştığı anlar yer aldı.

Antalyada sokak ortasında dehşet

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