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Antalya'da şok rüşvet operasyonu: 2 şube müdürünün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı

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#Antalya#Rüşvet Operasyonu#Kamu Görevlileri
Antalyada şok rüşvet operasyonu: 2 şube müdürünün de aralarında olduğu 6 kişi tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2026 11:29

Antalya Emniyet Müdürlüğü KOM ve İstihbarat ekiplerinin yürüttüğü rüşvet soruşturmasında, dijital materyallerdeki incelemeler sonucu Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. ile bir komiserin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli adliyeye sevk edilerek tutuklandı ve görevden uzaklaştırıldı.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddiaları üzerine geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda görev yapan İ.Ü., gözaltına alındı. Şüphelilere ait dijital materyallerde iddiaya göre; Narkotik Şube Müdürü O.U., eşi N.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E.'nin yanı sıra O.U. ile irtibatlı olduğu belirtilen S.G. ve firari M.A.S.’ye ilişkin kayıtların yer aldığı tespit edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDILAR

Dijital materyallerden elde edilen ve suç unsuru içerebileceği değerlendirilen ilk bulgular üzerine Narkotik Şube Müdürü O.U., Koruma Şube Müdürü E.D.E. hakkında adli işlem başlatılarak gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan O.U. ve E.D.E., görevlerinden uzaklaştırılıp personel emrine çekildi. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Narkotik Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser M.A. da gözaltına alınıp, görevden uzaklaştırıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından gözaltındaki şüpheliler R.K., İ.Ü., O.U., E.D.E., M.A. ile S.G., adliyeye sevk edildi. 6 şüpheli, nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı. 

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#Antalya#Rüşvet Operasyonu#Kamu Görevlileri

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