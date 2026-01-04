×
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 04, 2026 23:53

Antalya'nın Serik ilçesinde bir firmaya ait soğuk hava deposunda yangın çıktı. Bölgeye yönlendirilen çok sayıda itfaiye ekibi alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’ndeki bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depodan alevler yükselirken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için güvenlik önlemi alarak, müdahalede bulundu. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yangında depoda bulunan soğutma sistemleri ve ürünlerin bulunduğu alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

