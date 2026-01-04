Antalya'da soğuk hava deposunda yangın

Haberin Devamı

Yangın, saat 22.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Yukarıkocayatak Mahallesi’ndeki bir firmaya ait soğuk hava deposunda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında depodan alevler yükselirken, oluşan yoğun duman çevreyi kapladı.

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer tesislere sıçramaması için güvenlik önlemi alarak, müdahalede bulundu. Ekipler yangının kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarını sürdürürken, yangında depoda bulunan soğutma sistemleri ve ürünlerin bulunduğu alanlarda hasar oluştuğu öğrenildi.

