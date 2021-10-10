Antalya'da sobadan zehirlenen çift hayatını kaybetti

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Kışları Antalya’da oturan, Korkuteli'de ise yazlıkçı kalan Veli-Dursun Dinçer çiftine, öğretmen kızları Özlem ile sigortacı oğulları Özgür Dinçer ulaşamadı. Aynı mahallede oturan komşularının “Biz de bir süredir dışarda görmedik" yanıtı üzerine çiftin çocukları, Antalya’dan Korkuteli’deki yazlığa gitti.

Ailesinin kaldığı dairenin kapısını açan Özgür Dinçer, babası Veli ve annesi Dursun Dinçer'i içerde hareketsiz halde buldu. Özgür Dinçer, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Dinçer çiftinin hayatını kaybettiğini belirledi. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsideki ilk tespitlere göre çiftin karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi. Adli Tıp’tan alınan Dinçer çiftinin cenazeleri, Korkuteli'de toprağa verilecek.