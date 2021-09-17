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Antalya'da sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü

#Antalya#Hilal Başaslan#Mehmet Ali Başaslan
Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü

Antalya'da Hilal ve Mehmet Ali Başaslan çiftine, site içerisindeki sokak köpeklerini beslediği iddiasıyla yapılan palalı ve sopalı saldırı öncesine ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde iki tarafın uzun süre birbirine küfür ve hakaret ettiği duyuldu.

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Olay, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde Konyaaltı ilçesindeki bir sitede meydana geldi. Hilal ve Mehmet Başaslan bir süredir ailesi ve akrabalarıyla birlikte site içerisindeki sokak köpeklerini besliyordu. Bir süre sonra köpekten rahatsız olan sitede yaşayanlardan bazıları ile Başaslan ailesi arasında tartışma yaşandı.

Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü
İsimleri henüz bilinmeyen komşuları, iddiaya göre geçen günlerde Başaslan'ın üzerine 6'ncı kattan cam attı. Yaşanan tartışmalar sonucunda taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü
Çarşamba günü akşam saatlerinde ise Başaslan ailesi ve komşular arasında aynı konudan yine tartışma çıktı. Bunun üzerine şüpheli kişiler ellerinde pala ve elektroşok ile aileye saldırdı. Saldırı anı aile tarafından cep telefonu ile anbean görüntülendi.

Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü
Hilal Başaslan ise kendilerine pala ve sopa ile saldıranların görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaştı. Saldırıda Mehmet Ali Başaslan'ın burnunda kırık ve vücudunun farklı yerlerinde darp sonucu yaralanmalar oluştu. Olayla ilgili 5 saldırgan gözaltına alındı.

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Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü
YENİ GÖRÜNTÜLER

Palalı ve sopalı saldırı öncesine ait aynı sitede çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı. Bu görüntülerde ise olayın yaşandığı sokakta bulunan Başaslan ailesiyle, binadaki kişilerin uzun süre birbirlerine küfür ve hakaretler ettiği duyuldu.

Antalyada sitede köpek besleyen Başaslan çiftine palalı saldırıda yeni görüntü

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#Antalya#Hilal Başaslan#Mehmet Ali Başaslan