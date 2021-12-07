Antalya'da şiddetli yağış... Denizin rengi kahverengiye döndü

Haberin Devamı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, turizm kenti Antalya’yı bugün beklenen kuvvetli yağmur ve şiddetli fırtına karşısında ‘turuncu’ kod vererek uyarmıştı. Uyarıların ardından gece saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve şiddetli fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Etkili olan sağanak yağmurun ardından dağlardan akan sel suları Boğaçayı üzerinden Konyaaltı sahiline döküldü. Her dönem görüntüsü ile turistlerin çekim merkezi olan denizin rengi kahverengiye döndü.

Gördükleri karşısında şaşıran Damla Karakaya, “Antalya’yı hiç böyle görmemiştim. Bu muhteşem bir görüntü. Herkesin buraya gelerek bunu görmesi lazım. Hayat kısa böyle şeyler görünmesi lazım. Denizin rengi kahverengiye dönüşmüş. Çok şiddetli yağmur sonrasında sel suları denize karışmış” diyerek durumu anlattı.