Antalya'da şiddetli rüzgar seraları vurdu

Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 15 üreticiye ait 30 dekar serada zarar meydana geldi. Bunlardan 1,5 dönüm sera yıkılırken, geri kalan kısmının ise üzerindeki naylon örtü yırtıldı. Seralarda 20 dönümde marul ekili olduğu, geri kalanının ise boş olduğu kaydedilirken, ürünlerin zarar görmediği belirtildi.

Gürsü Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 dönüm seranın naylon örtüsü yırtıldı.