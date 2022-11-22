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Antalya'da şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu

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#Antalya#Manavgat#Rüzgar
Antalyada şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 22, 2022 17:16

Antalya'nın Manavgat ilçesinde şiddetli rüzgar etkili olurken, muz seraları hasar gördü. Bölgede hasar tespit çalışmalarına başlanırken, 17 dönüm muz serasının plastik örtüleri ve iskeletleri koparak yıkıldı.

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Manavgat'ta gece etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Çolaklı Mahallesi'nde etkisini artıran rüzgar, muz seralarına hasar verdi. Plastik örtüleri yırtılan ve iskeletleri yıkılan muz seralarının 17 dönüm olduğu belirtildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, seraları dolaşıp, üreticilere 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

Antalyada şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu
Şiddetli rüzgarda 6-7 serada ciddi hasar meydana geldiğini aktaran Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, "Üreticilerimizin seralarında incelemelerde bulunarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduk. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Üreticilerimizi, bu tür afetlere karşı seralarını ve tarım ürünlerini sigorta yaptırmaya çağırıyoruz" dedi.

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Seralarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Antalyada şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu

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#Antalya#Manavgat#Rüzgar

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