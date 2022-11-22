Antalya'da şiddetli rüzgar muz seralarını vurdu

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Manavgat'ta gece etkili olan şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. Çolaklı Mahallesi'nde etkisini artıran rüzgar, muz seralarına hasar verdi. Plastik örtüleri yırtılan ve iskeletleri yıkılan muz seralarının 17 dönüm olduğu belirtildi.

Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin ve Manavgat Muz Üreticileri Birliği Başkanı Önem Gök, seraları dolaşıp, üreticilere 'geçmiş olsun' temennisinde bulundu.

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Şiddetli rüzgarda 6-7 serada ciddi hasar meydana geldiğini aktaran Manavgat Ziraat Odası Başkanı Metin, "Üreticilerimizin seralarında incelemelerde bulunarak 'geçmiş olsun' dileğinde bulunduk. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Üreticilerimizi, bu tür afetlere karşı seralarını ve tarım ürünlerini sigorta yaptırmaya çağırıyoruz" dedi.

Seralarda hasar tespit çalışmaları sürüyor.