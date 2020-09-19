Antalya'da sıcak hava ve yüksek nem sonrası sahiller doldu

Turizm kenti Antalya'da sıcak ve yüksek nemden bunalan tatilciler ve kent sakinleri, soluğu dünyaca ünlü Konyaaltı ve Lara sahillerinde aldı. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı 29, nem oranı ise yüzde 58'leri gördü. Yüksek nem nedeniyle tatilciler ve kentte yaşayanlar sahillerde hem denize girdi hem de güneşlenerek vakit geçirdi.



Denizin keyfini en çok çocukların çıkardığı dikkati çekerken, plajda maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulmadığı gözlendi.