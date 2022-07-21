Antalya'da sıcak alarmı: Yarından itibaren 'fön etkisi' yapacak

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Antalya'da yüzde 23 olarak ölçülen nem oranı, poyrazla görüş mesafesini 50 kilometrenin üzerine çıkardı. Kepez üstü seyir terasından bakıldığında, kent manzarası ve Beydağları net şekilde görüldü. Şehre hakim noktalardan bile en uzak yerler, rahatça gözle seçilebildi. Denizin koyu maviliği ile kent merkezindeki yapıların detaylı görünümü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de poyrazın salı gününe kadar etkili olacağını ve fön etkisi yapacağını duyurdu. Nem oranındaki düşüş nedeniyle hafta sonu 44 dereceye ulaşacak sıcaklığın, kavurucu etki yapacağı da kaydedildi.