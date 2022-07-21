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Antalya'da sıcak alarmı: Yarından itibaren 'fön etkisi' yapacak

#Sıcaklık#Antalya#Rüzgar
Antalyada sıcak alarmı: Yarından itibaren fön etkisi yapacak

Hava sıcaklığının 35 dereceye çıktığı Antalya'da nem oranı yüzde 23'e ulaşınca görüş mesafesi arttı, şehrin manzarası netleşti. Kentte etkili olan poyrazın ise yarından itibaren fön etkisi yapacağı bildirildi.

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Antalya'da yüzde 23 olarak ölçülen nem oranı, poyrazla görüş mesafesini 50 kilometrenin üzerine çıkardı. Kepez üstü seyir terasından bakıldığında, kent manzarası ve Beydağları net şekilde görüldü. Şehre hakim noktalardan bile en uzak yerler, rahatça gözle seçilebildi. Denizin koyu maviliği ile kent merkezindeki yapıların detaylı görünümü, fotoğraf tutkunlarına eşsiz kareler sundu.

Antalyada sıcak alarmı: Yarından itibaren fön etkisi yapacak

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri de poyrazın salı gününe kadar etkili olacağını ve fön etkisi yapacağını duyurdu. Nem oranındaki düşüş nedeniyle hafta sonu 44 dereceye ulaşacak sıcaklığın, kavurucu etki yapacağı da kaydedildi. 

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#Sıcaklık#Antalya#Rüzgar

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