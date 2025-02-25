Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı' cinayeti! Silah, metruk binanın havalandırmasında bulundu

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Termessos Bulvarı’nda 21 Şubat’ta oto yıkamacı dükkanına 3 arkadaşıyla gelen B.A. (28), ‘Sevgilime kim yazdı’ diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Bacağından vurulan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğsünden yaralanan çalışan Şükrü Alkaş (17), gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şükrü Alkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oto yıkamacıya B.A. ile birlikte geldiği belirlenen şüphelilerden A.Ü.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanılan tabancanın, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1123. Sokak’taki 5 katlı metruk bir binaya saklandığını belirledi. Binaya giren ekipler, bodrum kattaki havalandırmaya saklanan tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekibi, tabanca üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor.