×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da 'Sevgilime kim yazdı' cinayeti! Silah, metruk binanın havalandırmasında bulundu

Güncelleme Tarihi:

#ANTALYA#Cinayet#Silahlı Saldırı
Antalyada Sevgilime kim yazdı cinayeti Silah, metruk binanın havalandırmasında bulundu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 25, 2025 11:08

Antalya'da Termessos Bulvarı’nda B.A.’nın (28), ‘Sevgilime kim yazdı’ diye bağırıp oto yıkamacıya ateş açtığı, 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de yaralandığı saldırıda kullandığı tabanca, metruk bir binanın bodrum katındaki havalandırmada bulundu.

Haberin Devamı

Termessos Bulvarı’nda 21 Şubat’ta oto yıkamacı dükkanına 3 arkadaşıyla gelen B.A. (28), ‘Sevgilime kim yazdı’ diye bağırıp yanında taşıdığı tabancayla ateş ederek kaçtı. Bacağından vurulan işletme sahibi Haydar Sarp (22) ile göğsünden yaralanan çalışan Şükrü Alkaş (17), gelen sağlık ekibi tarafından hastaneye kaldırıldı. Şükrü Alkaş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, oto yıkamacıya B.A. ile birlikte geldiği belirlenen şüphelilerden A.Ü.'yü yakalayıp gözaltına aldı. Ekipler, olayda kullanılan tabancanın, Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi 1123. Sokak’taki 5 katlı metruk bir binaya saklandığını belirledi. Binaya giren ekipler, bodrum kattaki havalandırmaya saklanan tabancaya el koydu. Olay yeri inceleme ekibi, tabanca üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Ekipler, diğer şüphelileri yakalama çalışmalarını sürdürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Cinayet#Silahlı Saldırı

BAKMADAN GEÇME!