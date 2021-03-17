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Suat SÖĞÜT/FİNİKE (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 17.03.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Köpek balığı ölüsü sahile vurdu

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Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Köpek balığı ölüsü sahile vurdu

Antalya'nın Finike ilçesinde 1,5 metre uzunluğunda sivri burun cam göz türü köpek balığı ölüsü sahile vurdu. Köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi. Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor. Köpek balığı ölüsünü görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Finike'de tarihi fenerin bulunduğu mendirek sahiline sabah erken saatlerde köpek balığı ölüsü vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü su ürünleri ekipleri sahile gelerek incelemede bulundu.

DENİZDEKİ FIRTINA İLE SAHİLE VURDUĞU TAHMİN EDİLİYOR

Yaklaşık 1,5 metre uzunluğunda olan köpek balığının türünün sivri burun cam göz olduğu belirlendi. Açlıktan ölen balığın denizdeki fırtına ile sahile vurduğu tahmin ediliyor.

Antalyada şaşkına çeviren görüntü Köpek balığı ölüsü sahile vurdu


Belediye ekipleri tarafından güçlükle karaya çıkarılan köpek balığı, incelemenin ardından forklift yardımıyla götürülerek gömüldü.

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