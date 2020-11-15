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Yücel BULUT - DHA
Haber Giriş: 15.11.2020 - 18:15 | Son Güncelleme:

Antalya'da şaşırtan olay! Fareyi Önce tokatladı sonra ısırdı

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Antalya'da şaşırtan olay! Fareyi Önce tokatladı sonra ısırdı
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Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde, genç bir kadının kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlayıp, ısırmaya çalıştığı görüntüler tepki çekti.

Gazipaşa ilçe merkezinde kaydedilen görüntülerde, kimliği öğrenilemeyen genç bir kadın, kucağına aldığı hamster cinsi fareyi tokatlarken kaydedildi. Zaman zaman hayvanın kafasını da ısırmaya çalışan kadının neden böyle bir şey yaptığı belirlenemedi.

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yayılınca hayvan hakları savunucuları ve hayvanseverler yaşananlara tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar ise kadının hayvanı sevmeye çalıştığını iddia etti.

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