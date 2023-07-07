Antalya'da şaşırtan görüntü! Nem bulutları kapladı

Haberin Devamı

Kentte hava sıcaklığı, saat 07.30 sıralarında 25 derece olarak ölçüldü; nem de yüzde 60'a ulaştı. Havanın daha da ısınması ile saat 10.00 sıralarında, nem oranı yüzde 73'e yükseldi. Hissedilen sıcaklık 35'e çıkarken, nem bulutları kenti sardı. Nem bulutları nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

Kentin kuzeyinde 'Mazı Dağı' olarak bilinen bölgedeki mahallelerin, şehir merkezinden görünmesi zorlaştı. Nemin yüzde 47'e gerilediği saat 12.00 sıralarında kentte hava sıcaklığı 32, hissedilen sıcaklık ise 37 derece oldu.