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Alparslan ÇINAR - DHA
Haber Giriş: 25.07.2020 - 17:24,Son Güncelleme:

Antalya'da şaşırtan görüntü! Köpek balığı ölüsü kıyıya vurdu

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde denize girenlerin ‘boğulan birisi’ olduğunu düşünerek ihbar ettikleri cismin, köpek balığı ölüsü olduğu anlaşıldı. Kıyıya vuran köpek balığını cankurtaran sürükleyerek götürdü.

Turizm kenti Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize girenler, 20 metre açıkta beyaz renkli bir şeyin suda hareketsiz olduğunu gördü.

Denizde yüzenlerden birinin boğulmuş olabileceğini düşünenler durumu cankurtarana haber verdi. Hızla bölgeye giden cankurtaran, suyun üzerinde hareketsiz duran cismin, camgöz cinsi bir köpek balığına ait olduğunu gördü ve öldüğünü belirledi.

Antalyada şaşırtan görüntü Köpek balığı ölüsü kıyıya vurdu

Yüzgecinden sürükleyerek kıyıya çıkarılan köpek balığının, 2 metre olduğu görüldü.

Vatandaşlar kıyıda olup biteni meraklı gözlerle izleyip, o anları cep telefonuyla kaydetti.

 

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