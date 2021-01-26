Antalya'da şaşırtan görüntü! Bir tarafta hortum, bir tarafta güneş

Demre'nin Taşdibi ve Sülüklü plajları arasında, deniz üzerinde saat 09.30 sıralarında hortum çıktı. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen hortum yaklaşık 15 dakika boyunca deniz yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum sırasında bir yandan da güneşin görünmesi şaşırttı.



Bölgedeki sera üreticilerini korkutan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortumu görüntüleyen kişi, "Müthiş bir hortum çıktı, Demre'de Taşdibi açıklarında. Müthiş bir doğa olayı. Bir tarafta güneş açtı, bir tarafta da hortum. İnşallah kıyıya gelmez" dedi.