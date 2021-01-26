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Gündem
Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)-
Haber Giriş: 26.01.2021 - 11:49 | Son Güncelleme:

Antalya'da şaşırtan görüntü! Bir tarafta hortum, bir tarafta güneş

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Antalya'da şaşırtan görüntü! Bir tarafta hortum, bir tarafta güneş
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Antalya'nın Demre ilçesinde kıyıdan açıkta hortum oluştu. Cep telefonu kamerasına yansıyan hortum kıyıya ulaşmadan gözden kaybolurken, aynı anda güneş açması ise şaşırttı.

Demre'nin Taşdibi ve Sülüklü plajları arasında, deniz üzerinde saat 09.30 sıralarında hortum çıktı. Parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu bölgede, kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta görülen hortum yaklaşık 15 dakika boyunca deniz yüzeyinde ilerledi. Hortum kıyıya ulaşmadan gözden kayboldu. Hortum sırasında bir yandan da güneşin görünmesi şaşırttı.

Bölgedeki sera üreticilerini korkutan hortum bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. Hortumu görüntüleyen kişi, "Müthiş bir hortum çıktı, Demre'de Taşdibi açıklarında. Müthiş bir doğa olayı. Bir tarafta güneş açtı, bir tarafta da hortum. İnşallah kıyıya gelmez" dedi.

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