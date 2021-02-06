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Gündem
Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)
Haber Giriş: 06.02.2021 - 12:26 | Son Güncelleme:

Antalya'da şaşırtan anlar! Annesini balkona kilitledi...

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Antalya'da Sevgi Öztop, çamaşır asmak için çıktığı balkonda, 2 yaşındaki kızı Öykü'nün kapıyı kilitlemesi sonucu mahsur kaldı. Öztop, yaklaşık 30 dakikalık bir operasyonla mahsur kaldığı balkondan itfaiye tarafından kurtarıldı.

Sabah saatlerinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Çaybaşı Mahallesi'nde 5 katlı binanın 4'üncü katında meydana gelen olayda Sevgi Öztop, çamaşır asmak için balkona çıktığı sırada minik kızı Öykü, balkon kapısını kilitledi. Balkonda mahsur kalan Öztop, çevredekilerden yardım istedi. Vatandaşların ihbarı ile adrese gelen itfaiye ekipleri, sepete binerek Sevgi Öztop'un mahsur kaldığı balkona çıktı. İtfaiye ekibi çalışma yaptığı sırada Sevgi Öztop, sürekli çocuğunu odada kalması konusunda uyardı. Öztop, itfaiye ekibinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının ardından kapının açılmasıyla evine girebildi. Çocuğuna sarılan Öztop, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Antalyada şaşırtan anlar Annesini balkona kilitledi...

Antalyada şaşırtan anlar Annesini balkona kilitledi...


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