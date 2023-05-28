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Antalya'da sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı

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#Antalya#Secim2023#TBMM
Antalyada sandık görevlileri yemin ederek göreve başladı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2023 08:52

ANTALYA'da Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylaması sandık görevlileri oy kullanma işlemi öncesinde, yemin ederek görevlerine başladı.

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Türkiye'de Cumhurbaşkanı Seçimi 2'nci oylamasında toplam 60 milyon 745 bin 368 kişi oy kullanacak, bu rakam Antalya’da ise 14 Mayıs'taki seçimlere göre 889 yeni seçmenle birlikte toplam 1 milyon 905 bin 525 seçmen olacak. 14 Mayısta yapılan seçimlerde belirlenen rakamlara ulaşılamaması üzerine cumhurbaşkanı seçimleri ikinci tura kalırken, Türkiye'de 5 yıl süreyle görev yapacak cumhurbaşkanını belirleyecek olan seçimler öncesinde sandık görevlileri, saat 06.30 sıralarında okullara geldi. Sandık başkanları, memurlar ve parti görevlileri hazırlık yaptı. Görevliler, "Hiçbir tesir altında kalmaksızın, hiç kimseden korkmadan, seçim sonuçlarının tam ve doğru olarak belirlenmesi için, görevimi kanuna göre, dosdoğru yapacağıma namusum, vicdanım ve bütün mukaddesatım üzerine ant içerim" diyerek yemin ettikten sonra oy pusularını mühürledi.(DHA)

 

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#Antalya#Secim2023#TBMM

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