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ANTALYA (İHA)
Haber Giriş: 21.10.2020 - 15:02 | Son Güncelleme:

Antalya’da sahte plaka operasyonu

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Antalya’da sahte plaka operasyonu
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Antalya’da KOM ekiplerinin sahte plaka basılan adrese düzenlediği operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri ‘resmi belgede sahtecilik suçu’ ile mücadele kapsamında iki farklı adreste APP plaka basıldığı ve basılan plakaya sahte mühür vurulduğunu belirledi. Adreslerde polis ekipleri tarafından yapılan aramada 1 Ankara TSOF ibareli mühür baskı makinesi, 1 plaka pres makinesi, 1 adet plaka boya makinesi, 1 adet keski makinesi, 690 adet baskı harf ve rakam, 350 adet TR ibareli boş plaka sacı, 252 adet TR ibareli kare plaka sacı, 4 çift farklı ebatlarda döküm kalıbı, 28 adet dekoratif plaka sacı, 15 adet üzerinde Ankara T.S.O.F yazılı sahte mühür bulunan basılı plaka ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 5 bin 900 TL ele geçirildi. Şüpheliler Ö.Ö. ve İ.P., gerekli işlemleri yapılmak üzere adli makamlara sevk edildi.

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