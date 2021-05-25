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Gündem
Adem AKALAN/ ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 25.05.2021 - 17:05 | Son Güncelleme:

Antalya'da sahillere akın ettiler!

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Antalya'da sıcaklığın 35 dereceyi bulmasıyla Konyaltı sahili yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Antalya'da sıcaklığın yükselmesiyle yerli yabancı turistler ile kent sakinleri, Konyaaltı sahilini doldurdu. Sıcaklığın 35, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü, nem oranının ise yüzde 30'ları bulduğu Antalya'da sahili dolduranlardan bazıları güneşlenmeyi, bazıları ise yüzmeyi tercih etti. Denize girmeyi tercih etmeyenler ise sahil bandındaki yeşil çimlerde oturdu ve sohbet etti.

Antalyada sahillere akın ettiler

Akdeniz'in serin sularında en çok eğlenenler yine çocuklar oldu. Sahilin varyant tarafındaki falezlerin altında bulunan 6 metrelik kayalığa çıkan gençler, buradan denize atlayış yapmayı tercih etti.

Antalyada sahillere akın ettiler

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