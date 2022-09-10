Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya’da sahiller, yabancı turistlere kaldı

Güncelleme Tarihi:

#Sahil#Turist#Antalya
Antalya’da sahiller, yabancı turistlere kaldı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2022 14:08

Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması nedeniyle yerli tatilciler yaşadıkları şehirlere dönünce, sahiller yabancı turistlerle kentte oturanlara kaldı. Sahillerde yoğunluk olduğu görüldü.

Haberin Devamı

Turizm kenti Antalya'da, 2022- 2023 eğitim-öğretim yılının başlayacak olması sahillere de yansıdı. Yaz tatili için Antalya'ya gelen yerli turistler, yaşadıkları şehirlere döndü. Konyaaltı Sahili, kentte yaşayanlar ile yabancı turistlere kaldı. Sahilde yoğunluk olduğu gözlendi.

Antalya’da sahiller, yabancı turistlere kaldı

Okula başlayacak olan gençler ise arkadaş gruplarıyla birlikte denize girerek eğlenmeyi tercih etti. Kimisi şezlonglarda güneşlendi, kimisi kayalık bölgelerde denize atlayarak eğlendi. Bazı turistler ise sahil boyunca yürüyüş yaptı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sahil#Turist#Antalya

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles

BAKMADAN GEÇME!

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler Siyahlı adamı bulan kadınların hikâyesi...

Bir dedektif gibi adım adım ilerlediler! 'Siyahlı adam'ı bulan kadınların hikâyesi...

#Rusya
Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçenin ölümünün ardından neler değişecek

Paralar, bayraklar, dualar ve ulusal marş... Kraliçe'nin ölümünün ardından neler değişecek?

#Kraliçe 2. Elizabeth
Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak

Üç yaşından beri bugün için hazırlanıyor... Charles nasıl bir kral olacak?

#Kral 3'Üncü Charles