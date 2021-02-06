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Gündem
İbrahim LALELİ/ANTALYA, (DHA)-
Haber Giriş: 06.02.2021 - 12:10 | Son Güncelleme:

Antalya'da sahiller turistlere kaldı!

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Antalya'da sahiller turistlere kaldı!
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Antalya'da Covid-19 tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının birinci gününde kentin birçok noktasında sessizlik hakim oldu, kısıtlamadan muaf tutulan yabancı turistler denizin ve güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 21, deniz su sıcaklığının ise 17 derece ölçüldüğü turizm kenti Antalya'da, 56 saat sürecek olan hafta sonu kısıtlamasının ilk gününde sahiller turistlere kaldı. Konyaaltı sahili yakınlarındaki otellerde konaklayan turistler kumsala gelip denize girdi, kimisi de güneşlenmeyi tercih etti.

Bol bol selfie çekinen turistler, sessizliğin, güneşin ve sahilin keyfini çıkardı. Kısıtlamadan muaf yerleşik yabancılar, sahil şeridinde spor yapıp bisiklete bindi.

Antalyalılar ise evlerinde kalarak, balkonlarında oturup güneşli havanın keyfini sürdü.

Antalyada sahiller turistlere kaldı

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