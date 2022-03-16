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Antalya'da sahile vuran deniz analarını kurtarma mücadelesi

#Alanya#Antalya#Deniz

Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz anaları ve salyangozlar sahile vurmaya devam ediyor. Kumun üstünde irili ufaklı deniz analarını görenler ise ellerine aldıkları sopalarla, dalgalara aldırmadan deniz analarını tekrar açıklara bıraktılar.

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Geçtiğimiz günlerde iki kez plajlara deniz anası ve on binlerce deniz salyangozu vururken, bugün sabah yine Galip Dere Plajı'nda 6 deniz anası sahile vurdu. Kumun üstünde irili ufaklı deniz analarını görenler ise ellerine aldıkları sopalarla, dalgalara aldırmadan deniz analarını tekrar açıklara bıraktılar.
Halil Çığıl adlı vatandaş birkaç kez sahile vurmuş deniz anası gördüğünü söyleyerek, "Ancak bu kadar çok değillerdi. Bazıları canlı gibi. Tekrar onları denize atacağım" dedi.

Kazakistanlı bir turist ise dalgalara aldırmadan suyun içine girerek elinde bulunan dal parçası ile deniz analarını bir bir denize attı. Kadın turist, "Her türlü canlının hayatını kurtarmak çok güzel bir duygu" dedi.

Bazı turistlerin ise güzel havayı fırsat bilerek denize girdikleri gözlendi.

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#Alanya#Antalya#Deniz

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