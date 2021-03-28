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Semih ERSÖZLER- Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- AA
Haber Giriş: 28.03.2021 - 14:46 | Son Güncelleme:

Antalya'da sahilde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek denetledi

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Antalya'da sahilde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek denetledi

KORONAVİRÜS vaka sayısının arttığı Antalya'da sokağa çıkma kısıtlamasından muaf turistler boş sahilin tadını çıkardı. Polisler, denetimlerde pasaportları yanında olmayan turistleri sahilden uzaklaştırdı.

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  • Antalyada sahilde turistlere koronavirüs denetimi
  • Antalyada sahilde turistlere koronavirüs denetimi
  • Antalyada sahilde turistlere koronavirüs denetimi
  • Antalyada sahilde turistlere koronavirüs denetimi
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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek güneşli havanın keyfini çıkardı.

Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

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Polisler, sahilde oturan turistlerin pasaportlarını ve ülkeye giriş tarihlerini kontrol etti. Pasaportları yanında bulunmayan turistler ise sahilden uzaklaştırıldı.

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3. dalga başladı mı

KOVİD-19'DA "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ" İLLER ARASINDAKİ EDİRNE'DE DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, sürücülerin evraklarını inceledi, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ekipler, marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşları uyardı.

Antalyada sahilde dikkat çeken görüntü Polis tek tek denetledi
Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parklarına ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklara girişe de izin verilmiyor.

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