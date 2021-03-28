Antalya'da sahilde dikkat çeken görüntü! Polis tek tek denetledi

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Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasına göre kırmızı renk tanımıyla 'çok yüksek riskli iller' arasında yer alan turizm kenti Antalya'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan turistler, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gelerek güneşli havanın keyfini çıkardı.



Hava sıcaklığının 16 dereceye ulaştığı kentte bazı turistler sahilde güneşlenirken, bazıları ise sıcaklığı 18 dereceye ulaşan denize girdi, sahil bandında yürüyüş yaptı.

Polisler, sahilde oturan turistlerin pasaportlarını ve ülkeye giriş tarihlerini kontrol etti. Pasaportları yanında bulunmayan turistler ise sahilden uzaklaştırıldı.

KOVİD-19'DA "ÇOK YÜKSEK RİSKLİ" İLLER ARASINDAKİ EDİRNE'DE DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına göre "çok yüksek riskli" iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim gerçekleştirdi.

Kentin farklı noktalarında kontroller yapan polis ekipleri, sürücülerin evraklarını inceledi, sokağa çıkma iznini ibraz edemeyen sürücülere idari işlem uyguladı.

Ekipler, marketlerin önünde alışveriş için yoğunluk oluşturan vatandaşları uyardı. Vaka sayıları artan ve haritada "kırmızı" renkle gösterilen Edirne'de, lokanta, kafe ve restoranlar tedbirler kapsamında kapalı bulunuyor.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca, içinde çocuk oyun gruplarının bulunduğu çocuk parklarına ve halkın yoğun olarak kullandığı tüm parklara girişe de izin verilmiyor.

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