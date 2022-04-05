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Antalya'da sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene!

#ANTALYA#Manavgat#Sağlık Merkezi
Antalyada sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

Antalya'da, bir aile sağlığı merkezine tedavi olmak için gidenler, merkez içine alınmıyor. Doktorlar, odalarının camından dışarıdaki hastalarla görüşüyor ya da merkez kapısına çıkarak, hastaları kontrol edip, reçete yazıyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, pandemi nedeniyle hastaları içeri almadıklarını söyleyen doktorun, hastanın bademciğine telefon ışığıyla bakıp, ilaç tavsiye ettiği görülüyor.

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Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor.

Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor.

Antalyada sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

İlk önce büyük şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor.

Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

Antalyada sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

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O ANLAR KAMERADA

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntüleniyor. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor.

Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

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Antalyada sağlık merkezinde içeri alınmayan hastaya pencereden muayene

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#ANTALYA#Manavgat#Sağlık Merkezi

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