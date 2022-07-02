Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Antalya'da sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

#ANTALYA#Muratpaşa#Sağlık Çalışanlarına Şiddet
Antalyada sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

Antalya'da göğüs ağrısı şikayeti bulunan Caner D., kendisini almaya gelen 3 kişilik sağlık ekibine çıkan tartışmada kaldırım taşıyla saldırdı. Bir sağlık personelini darbedip, ambulansa zarar veren Caner D. kaçarken, olay güvenlik kamerasına yansıdı.

Haberin Devamı

Olay, 28 Haziran günü saat 03.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Elmalı Mahallesi'nde meydana geldi. Sağlık ekipleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'göğüs ağrısı' ihbarıyla adrese gitti. Caner D. adlı hastayı koluna girip, ambulansa kadar getiren ekipler, sedyeye uzanmasını istedi. Sedyeye yanlış uzanınca kendisini uyaran sağılık görevlilerine küfredip, tehdit eden Caner D., tedavi olmak istemediğini belirterek, başka bir ambulansın gelmesini istedi.

Antalyada sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

Ambulanstan indikten sonra da küfürlerine devam eden Caner D., Acil Tıp Teknisyeni Musa Özbay'a saldırdı. Caner D.'nin darbelerinden korunmak isteyen Özbay, eliyle ittirdi. Bunun üzerine Caner D., bu kez yerden aldığı kaldırım taşıyla Özbay'a saldırıp, yere düşürdü. Caner D., yere düşürdüğü Özbay'ı tekme atarak darbetti.

Antalyada sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

Haberin Devamı

Diğer 2 sağlık personeli ise saldırıdan korunmak için kendilerini ambulansa kilitledi. Caner D.'nin attığı kaldırım taşı ambulansın camını kırdı, kaportasına zarar verdi. Saldırı anları, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası kaçan Caner D. aranıyor.

Antalyada sağlık ekibine kaldırım taşlı saldırı

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANTALYA#Muratpaşa#Sağlık Çalışanlarına Şiddet

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev
Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

#Asgari Ücret

BAKMADAN GEÇME!

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

Bayram tatilinin en güzel adresleri... İster deniz kampı yapın ister köylerde keşfe çıkın | 10 ŞEHİR 20 ÖNERİ

#Rota
Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

Kiralık evde ‘fatura’ oyunu

#Kiralık Ev
Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

Son dakika... Staj ücreti, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, kıdem tazminatı, GSS primi, işsizlik maaşı... İşte yeni asgari ücretle değişenler

#Asgari Ücret