×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Antalya’da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Hortum kameralara yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Antalya'da Hortum#Kumluca'da Sel#Mavikent'te Hasar
Antalya’da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Hortum kameralara yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 17:49

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Mavikent Mahallesi'nde 2 sera zarar görürken, deniz üzerinde oluşan hortum kameralara yansıdı.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
Gelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Haberin Devamı

Kumluca'da saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

Antalya’da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Hortum kameralara yansıdı

Mavikent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 serada hasar oluştuğu belirlendi. İlçe merkezindeki yağış nedeniyle zaman zaman su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

Antalya’da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Hortum kameralara yansıdı

Mavikent'te deniz üzerinde ortaya çıkan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gözden KaçmasınEgeden fırtına alarmı Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildiEge'den fırtına alarmı! Gökçeada ve Bozcaada feribot seferleri iptal edildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Antalya'da Hortum#Kumluca'da Sel#Mavikent'te Hasar

BAKMADAN GEÇME!