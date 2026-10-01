Antalya’da sağanak ve rüzgar hayatı felç etti: Hortum kameralara yansıdı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Mavikent Mahallesi'nde 2 sera zarar görürken, deniz üzerinde oluşan hortum kameralara yansıdı.
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Kumluca'da saat 15.30 sıralarında sağanak ve kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.
Mavikent Mahallesi'nde kuvvetli rüzgar nedeniyle 2 serada hasar oluştuğu belirlendi. İlçe merkezindeki yağış nedeniyle zaman zaman su birikintileri oluşurken, araçlar trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Mavikent'te deniz üzerinde ortaya çıkan hortum ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.